Yılmaz Özdil: Kimmiş acaba o üst düzey yetkili?

Durumun özetini, FETÖ’cülerin kumpas operasyonlarının ilk mağdurlarından Ahmet Zeki Üçok’tan yapacağım bir alıntıyla yapmak istiyorum. Üçok, Hadi Özışık’ın istifayı Youtube kanalına şöyle yorumlamış:

“FETÖ’cülerin yöntemi şöyleydi: CİMER, BİMER gibi yerlere şikayet edilir, uydurma bir dava açılır, bu dava sizin sonunuz olur. Özellikle Ağustos’tan üç dört ay önce yaparlar ki hedef subayın terfi etmesi imkansız hale getirilir. FETÖ taktiği bu (…) Tam altı ay önce MSB’de çok üst düzey biri geliyor Teftiş Kurulu’na, ‘Cihat Yaycı ile ilgili bilgi toplayın, inceleyin’ diyor. Ardından bir tutanak tutuluyor ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na veriliyor. Buna siz ne derseniz deyin. Yok etmek için kurulmuş bir oyun.”

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Kimmiş acaba o üst düzey yetkili?

Yaycı Amiral’in seyir defterini okumaya izlemeye devam edelim, o talimatı veren ismi de ilginç ilişkileri de yakında mutlaka duyarız!

Yılmaz Özdil’in yazısı