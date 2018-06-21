Yılmaz Özdil: Kıbrıs Barış Harekatı dahil, ben böyle bir şey görmedim

Henüz sandığa gitmedk ama… Çoktan kazandık 21 Haziran 2018 Yazarlar Seçimin sonucunu açıklıyorum… Çoktan kazandık.

Değerli ağabeyim Uğur Dündar’ın Halk Arenası’nda izliyoruz, Milli Görüşçü hacı amcalar teyzeler, Atatürk tişörtü giymiş gençlerle yan yana oturuyor, Chp’liler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye haykırıyor, Saadet Partililer alkışlarla eşlik ediyor, İzmir Marşı’nı beraber söylüyorlar. 35 senedir bu memlekette gazetecilik yapıyorum, Kıbrıs Barış Harekatı dahil, ben böyle bir şey görmedim.

Reklam

24 Haziran’da yüzde şu alınmış, yüzde bu alınmış, kısmen önemlidir. Bu toplumsal uzlaşma, bu imece devam ettiği sürece… Birbirimizi kaybetmediğimiz sürece… Bugün, yarın, ilelebet kazandık demektir.

Yılmaz Özdil’in yazısı