Yılmaz Özdil: ‘Keşke sayın Öcalan da aramızda olsaydı’ diyen Barzani’nin, başkanlık sarayını biz inşa etmedik mi?

“Yaşasın Kürdistan, keşke sayın Öcalan da aramızda olsaydı” diyen Barzani’nin, başkanlık sarayını biz inşa etmedik mi?
Barzani’nin babasına anıt mezar dikmedik mi?
Kürdistan’ın başbakanlık binasını, içişleri bakanlığı binasını, merkez bankası binasını, üniversitelerini, altyapısını, alışveriş merkezlerini, toplu konutlarını, otellerini, parklarını biz yapmadık mı?
Kürdistan’ın havalimanlarını ‘milletin orasına koyacağım’ diyen yandaş müteahhit yapmadı mı?
Barzani’nin yancısı Talabani “hiçbir pkklıyı Türkiye’ye teslim etmem, Türkiye’ye kedi bile vermem” derken, pkklıların ücretsiz tedavi edildiği hastaneleri biz yapmadık mı?
Kürdistan’da askeri faaliyet göstermeyelim diye kafamıza çuval geçirdiler… Teşekkür mahiyetinde, Kürdistan’daki Amerikan üssünü biz yapmadık mı? Kürdistan Amerikan Elçiliği’ni biz yapmadık mı?
Kendi vatandaşımıza 20 kuruştan verdiğimiz elektriği, Kürdistan’a yarı fiyatına, 10 kuruştan vermiyor muyuz?
Kürdistan’ın çöpçülük işini, çöp toplama işini biz yapmıyor muyuz?
Kürdistan silahlı kuvvetleri, takvimde başka gün yokmuş gibi, tam 29 Ekim’de, Cumhuriyet Bayramı’nda, topuyla füzesiyle Kürdistan bayraklarıyla, Türkiye topraklarında resmi geçit yapmadı mı?
Kürdistan silahlı kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrak taşıyıcısı THY uçakları tarafından taşınmadı mı?
Kürdistan silahlı kuvvetlerinin yediği lahmacunun parasını bile Türkiye Cumhuriyeti devleti ödemedi mi?