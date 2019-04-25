Yılmaz Özdil: Keser döner sap döner, unutmayacaksın

Asrın liderimiz hakkında ‘tweet atanı’ tutuklayacaksın.
CHP genel başkanına ‘yumruk atanı’ serbest bırakacaksın.
Nalıncı keseri iyidir ama…
Keser döner sap döner, unutmayacaksın.
Yaramazlara biraz batar!
Asrın liderimiz hakkında ‘tweet atanı’ tutuklayacaksın.
CHP genel başkanına ‘yumruk atanı’ serbest bırakacaksın.
Nalıncı keseri iyidir ama…
Keser döner sap döner, unutmayacaksın.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde dün gece cinsel istismara uğrayan ve halen yoğun bakımda bulunan beş yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin geçtiği ve taburcu olacağı belirtildi.
Çevre örgütü Greenpeace’in 2016-2018’de en fazla plastik atık ithal ve ihraç eden 21 ülkenin verilerinin yer aldığı raporuna göre 2018’de Çin’in plastik ithalatına yasak getirmesinin ardından atıkların yeni adresi Türkiye oldu.
Rusya’nın kamu silah ihracat şirketi Rosoboronexport, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye temmuz ayında teslim edileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan’a da bir mektup göndererek “Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclisinde yapılan oturumda, AKP grubu CHP’nin komisyon önerilerinin tamamını reddetti.