Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Keser döner sap döner, unutmayacaksın

Asrın liderimiz hakkında ‘tweet atanı’ tutuklayacaksın.

CHP genel başkanına ‘yumruk atanı’ serbest bırakacaksın.

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Nalıncı keseri iyidir ama…

Keser döner sap döner, unutmayacaksın.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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Erdoğan’dan Ermeni patrik vekiline 24 Nisan’da ‘taziye’ mektubu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan’a da bir mektup göndererek “Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum” dedi.

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