Yılmaz Özdil: İsim isim, şehir şehir, hatta semt semt acilen açıklayın

Gayet net biliyoruz ki… Hastanelere yığılmayı önleyebilmek için, sağlık sisteminin çökmesini engelleyebilmek için, zaman kazanmak zorundayız, toplumun virüse yakalanma sürecini zamana yaymak zorundayız, bunu yapabilmek için, herkesin evde kalması gerekiyor.

Ama gayet net görüyoruz ki…

Reklam

Bu mecburiyeti kavrayamayan, ciddiye almayan milyonlar var.

İsimleri, şehirleri, gerçekleri gizleyerek, buna sebep oluyorsunuz.

Habire yurtdışından gelenlere dikkat çektiğiniz için, toplumun çok çok önemli kesimi, bu sorunu sadece ‘yurtdışı sorunu’ zannediyor.

Reklam

Yandaş medyanız hâlâ ‘grip kadar’ olduğunu anlatıyor.

Evde kalın diyerek, insanları evde tutamazsınız.

İnsanların, başkalarıyla temas etmemeyi idrak etmesi gerekiyor.

Tehlikeyi hissetmesi gerekiyor.

(Kaldı ki, evinde kalmak istediği halde, işi gereği bu lükse sahip olamayanlar, mecburen sorumsuz kalabalıkla iç içe olanlar var.)

Böyle devam ederseniz…

‘Bize bi şey olmaz’ mantıksızlığı hakim olacak, iş işten geçecek.

İsim isim, şehir şehir, hatta semt semt acilen açıklayın.

Acilen.

Yılmaz Özdil’in yazısı