Yılmaz Özdil: İmam hatipli vali varken, siz hangi bilgi birikiminizle halk sağlığı üzerine fikir beyan ediyorsunuz?

Yüce iktidarımızın salgın politikasını eleştirerek, koronavirüsten ölen insan sayısının açıklanan resmi sayılardan daha fazla olduğunu söyleyen Profesör Kayıhan Pala hakkında ‘halkı paniğe sevketmek’ten soruşturma başlatıldı.

Doğrusunu isterseniz, ben de kınıyorum kendisini, ayıplıyorum.

Reklam

Koskoca profesör olmuş ama… Hâlâ bu memlekette gerçekleri anlatarak, halkı uyarmanın suç olduğunu öğrenememiş!

Profesör Kayıhan Pala hakkında suç duyurusunda bulunan kim mesela?

Vali.

Reklam

Halk sağlığını vali mi daha iyi bilir, yoksa tıp profesörü mü?

Elbette vali bilir.

E afedersiniz hocam ama, imam hatipli vali varken, siz hangi bilgi birikiminizle halk sağlığı üzerine fikir beyan ediyorsunuz ki?

Yılmaz Özdil’in yazısı