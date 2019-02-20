Yılmaz Özdil: İlaçta tanzim satışı olmaz, taziye olur

Hani ‘beyne pıhtı attı, felç oldu’ filan denir ya… Aman sakın bugünlerde beyne pıhtı filan atmayın, çünkü beyne pıhtı atmayı önleyen ilaçlar bulunamıyor. Sayın basınımız yazmıyor, size asla söylemiyor ama, Türkiye’de şu anda domuz gribi salgını yaşanıyor. Bir yanımızdaki Yunanistan’da mesela, şimdilik 56 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti, bir yanımızdaki Bulgaristan’da çocuklar domuz gribinden ölüyor, okullar tatil ediliyor, öbür yanımızdaki Gürcistan’da ölenlerin sayısı 20’yi aştı, Gürcistan’da halka ücretsiz domuz gribi ilacı dağıtılıyor. Bu ülkelerin arasındaki Türkiye’de, hem kaç kişinin öldüğü açıklanmıyor, hem de domuz gribi aşısı yok!

İlaçta dışa bağımlıyız. İlaç pazarının yüzde 60’ı ithal. Üstelik, en çok satılan 100 ilacın 95’i ithal.

(…)

Bu ithalat kafasıyla devam edersek, açık söylüyorum, ilacın tanzim satış çadırı olmaz… Taziye çadırı olur!

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Yılmaz Özdil’in yazısı