Yılmaz Özdil: İktidardan medet umanlar layığını bulduğu için, bu defa memnunum

17/25 Aralık lağımı patladığında, inanın, ne yakalandılar diye sevinmiştim, ne de öfkelenmiştim, hissettiğim sadece üzüntüydü.

Ait olduğum milletin başına gelenlere, koskoca Türkiye’nin düşürüldüğü hale, demokrasimize, gerçekten çok üzülmüştüm.

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Rabiacı arkadaşı kokain çekerken gördüğümde de, inanın, aynı duyguları hissettim.

‘Allah ile aldatma’ ikliminin, Türkiyemizi ne hale getirdiğini gördüğüm için, gerçekten çok üzgünüm.

Ama…

Mütedeyyin (!) iktidardan medet uman sayın ahalimiz bir defa daha layığını bulduğu için, doğrusu bu defa memnunum.

Yılmaz Özdil’in yazısı