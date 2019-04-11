Yılmaz Özdil: İhbar ediyorum, Binali Yıldırım önceki seçimde, oyunu nerede kullandı? Karabağlar’da!

Büyükçekmece’ye dışardan seçmen taşındığını iddia ediyorsanız, illa kapı kapı dolaşıp “başka yerden taşınmış seçmen” arıyorsanız…

Buyrun ihbar ediyorum.

Akp’nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal oyunu nerede kullandı?

Kumburgaz’da.

Peki aynı Mevlüt Uysal bir önceki seçimde, sadece bir yıl önce, oyunu nerede kullandı?

Başakşehir’de!

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Akp’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım oyunu nerede kullandı?

Tuzla’da.

Peki aynı Binali Yıldırım bir önceki seçimde, sadece bir yıl önce, oyunu nerede kullandı?

İzmir Karabağlar’da!

2015 seçiminde nerede kullandı?

İzmir Urla’da!

2011 seçiminde nerede kullandı?

İzmir Bornova’da!

2009 seçiminde nerede kullandı?

Erzincan’da!

İhbar ediyorum…

Seçim için taşınmış seçmen arıyorsanız, gidin Mevlüt Uysal’la Binali Yıldırım’ın kapısını çalın kardeşim!

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Yılmaz Özdil’in yazısı