Yılmaz Özdil: Hutbede Türkiye’nin çimentosu olan, bu milletin yüce Ata’sı, Atatürk yok sayıldı

Ve kadere bakın ki…

Yeni Zelanda’da cami katliamının yaşandığı cuma günü, Türkiye’deki cuma hutbelerinde “Çanakkale Zaferi ve birlik ruhu” konusu vardı.

*

Reklam

Ve maalesef…

Diyanet’in Çanakkale Zaferi hutbesinde, Çanakkale Savaşı’nın seyrini değiştiren, Anafartalar Kahramanı, Mustafa Kemal Atatürk’ten tek kelime bile bahsedilmedi!

*

Sarığını takıp, cübbesini giyip, “keşke Yunan galip gelseydi” diyen tımarhanelik fesliye geçmiş olsun ziyaretine giden Akp’nin diyanet işleri başkanı… Küçücük aklınca Atatürk’ü Çanakkale’de yok saydı.

Reklam

*

Hutbede güya “birlik ruhu” anlatıldı ama, Türkiye’nin çimentosu olan, bu milletin yüce Ata’sı, Atatürk yok sayıldı.

*

İnsan hakikaten ister istemez düşünüyor…

Dışardaki ırk-din yobazları mı Türk kavramından daha fazla nefret ediyor, yoksa içerdeki yobazlar mı?

Yılmaz Özdil’in yazısı