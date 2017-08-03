Yılmaz Özdil: Hulusi Akar, Hakan Fidan, YSK başkanı Sadi Güven, sıradakilerdir

Akp’nin imamı olarak görev yaptı, adı üstünde görmez’di, Akp’nin istemediği hiçbir şeyi görmedi. Saçını sarığını süpürge etti ama, yaranamadı kardeşim… Kovuldu.

“Camide içki içtiler, seviştiler” yalanı söylenirken, sanki gerçekten öyleymiş gibi “üç günlük kamera kayıtları elimizde, Müslümanların kabul edemeyeceği davranışlar var” diyen, görmediği halde görmüş gibi yapan Görmez’in, emeklilik günlerinde Dolmabahçe Camisi’nde secde edecek, Gezi Parkı’nda dolaşabilecek yüzü var mıdır?

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Hulusi Akar, Hakan Fidan, YSK başkanı Sadi Güven, sıradakilerdir.

Devlet adamı olacağına partinin adamı olan, kraldan çok kralcı olan bürokratların akıbetleri hep aynıdır.

Geldikleri gibi gitmezler.

Beter olup giderler.

Yılmaz Özdil’in yazısı