Yılmaz Özdil: Hükümet notayı verdi ama, Rıza güfteleri çoktan vermişti

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Gayet açıkça görüldüğü gibi…

Sayın hükümetimiz nota’yı anca verdi ama, hayırsever Rıza bey güfte’leri

çoktan vermişti.

Reklam

*

“Beni perişan ettin sen” diyor mesela…

‘Düzenbaz’lığa ‘vefasız’lığa dikkat çekiyor, ‘bülbü’ gibi şakıyacağını

anlatıyor.

Filmin Türkiye’de çekilen sahnelerinde onu bunu dava ederken, her şeyin

tersine döndüğünü, ABD’de ‘the end’ olduğunu söylüyor.

Son şarkısında pişmanlıklarından bahsediyor, “Nerden çıktın yoluma, nerden

girdin kanıma” diye feryat ediyor, ben burda tek başıma götaltına gittim

“Neden yoksun yanımda, neden” diye isyan ediyor.

*

Nota senden, güfte benden…

Beraber besteledik biz bu yollarda diyor!

Yılmaz Özdil’in yazısı