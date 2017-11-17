Yılmaz Özdil: Hükümet notayı verdi ama, Rıza güfteleri çoktan vermişti

Gayet açıkça görüldüğü gibi…
Sayın hükümetimiz nota’yı anca verdi ama, hayırsever Rıza bey güfte’leri
çoktan vermişti.
*
“Beni perişan ettin sen” diyor mesela…
‘Düzenbaz’lığa ‘vefasız’lığa dikkat çekiyor, ‘bülbü’ gibi şakıyacağını
anlatıyor.
Filmin Türkiye’de çekilen sahnelerinde onu bunu dava ederken, her şeyin
tersine döndüğünü, ABD’de ‘the end’ olduğunu söylüyor.
Son şarkısında pişmanlıklarından bahsediyor, “Nerden çıktın yoluma, nerden
girdin kanıma” diye feryat ediyor, ben burda tek başıma götaltına gittim
“Neden yoksun yanımda, neden” diye isyan ediyor.
*
Nota senden, güfte benden…
Beraber besteledik biz bu yollarda diyor!