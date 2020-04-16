Yılmaz Özdil: Her öykü farklı, ama her mesaj aynı bitiyor; ‘İsmimi saklı tutun’

Nobel ödüllü yazar Marquez’in ‘Kırmızı Pazartesi’ isimli romanını okumadıysanız, bugünlerde tam sırasıdır, öneririm.

Türkiye’de şu anda yaşanan, Kırmızı Pazartesi’dir.

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Vaka vaka mesaj yağıyor.

Kimisi ailece hastanede yaşadıklarını anlatıyor, kimisi morgta gördüklerini fotoğraflıyor.

Her öykü farklı, ama her mesaj aynı bitiyor:

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“İsmimi saklı tutun.”

Mesajlar acaba doğru mu araştırıyoruz, istisnasız hepsi doğru.

Başıma iş açılır korkusu öylesine bulaşıcı ki, insanlara annesinin babasının ölümünden bile daha korkutucu geliyor.

Herkes biliyor, herkes susuyor.

Kırmızı Pazartesi’dir bu.

Sonu, taa en başından bellidir.

Toplumun gerçeklerle arasına sosyal mesafe koyması, sosyal cinayettir.

Yılmaz Özdil’in yazısı