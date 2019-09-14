Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Hem hekimleri icradan satıyorlar, hem de iki yıl önceki fiyatların anca onda birine satabiliyorlar

Cizre icra dairesi ‘taşınır mal, cins ve miktar’ ibaresiyle doktor kadrolarını satışa çıkardı. Ortalık ayağa kalktı… Vay efendim böyle rezalet olur muymuş, vay efendim hekimlik mesleği satışa çıkarılır mıymış falan.

Halbuki… Bu rezalet ilk değil. 2017 yılında, Konya’da aynı rezalet yaşandı.
İflas eden özel hastanenin doktor kadrosu icradan satışa çıkarıldı.
Genel cerrah 100 bin lira
Üroloji 100 bin lira
Nöroloji 150 bin lira

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E bugünkü satışa bakıyoruz?

Genel cerrah 55 bin lira
Üroloji 44 bin lira
Nöroloji 44 bin lira

Hem hekimleri icradan satıyorlar.
Hem de iki yıl önceki fiyatların anca onda birine satabiliyorlar!

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Yılmaz Özdil’in yazısı

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