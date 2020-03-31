Yılmaz Özdil: Hastane önünden yayın yapmayan tek medya, bizim medya!

Maden faciası yaşanıyor.
Hastaneden canlı yayın yapılıyor, yaralıların durumu anlatılıyor.
Tren faciası yaşanıyor.
Hastaneden canlı yayın yapılıyor.
Deprem faciası yaşanıyor.
Hastaneden canlı yayın yapılıyor.
Terör faciası yaşanıyor.
Hastaneden canlı yayın yapılıyor.
Salgın faciası var…
Hastaneden yayın yapılıyor mu?
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Ne gösteriyorlar size…
Habire otogardan canlı yayın yapılıyor.
Habire boş parklardan canlı yayın yapılıyor.
Habire trafik kontrolünden canlı yayın yapılıyor.
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Hastaneden niye yayın yapılmıyor?
Dünyada şu anda, hastane önünden yayın yapmayan tek medya, bizim medya!