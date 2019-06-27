Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Hala neden kaybettik diye merak ediyorlar! İstanbul’da 700 binden fazla Suriyeli var

Saraylarda şatafat içinde yaşamaktan sokaktaki vatandaşla temasları koptuğu için, vatandaşın neler çektiğini bilmedikleri için, hâlâ “Akp acaba Fatih’i neden kaybetti” diye merak ediyorlar!

İstanbul’da 700 binden fazla Suriyeli var.

Reklam

Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Küçükçekmece, Esenyurt mahvoldu.

Yukarıdaki yazının bir benzeri Beyoğlu için yazılabilir, Bakırköy için yazılabilir, Kadıköy için yazılabilir, özellikle haftasonları gidin mesela Caddebostan sahiline, gözlerinize inanamazsınız, dünyanın en güzel yeri İstanbul Boğazı, asfalt kenarında donla yatıyorlar, bizim çocuklar Suriye’de şehit oluyor, dün biri daha toprağa düştü, bunlar burada yılbaşı kutluyor, bayramda Suriye’ye tatile gidiyorlar!

Elbette yolsuzluk, partizanlık, israf gibi çok sayıda öncelikli sorun var ama, bana sorarsanız İstanbul’un bir numaralı sorunu, bu.

Reklam

Akp’nin bu şehre ve bu memlekete bıraktığı en vahim fatura, bu.

Yılmaz Özdil’in yazısı

SON HABERLER

SP lideri: Büyü bozuldu; artık dikiş tutmaz bu gidiş

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran seçiminin sonucuna ilişkin, “Bir büyü vardı seçmenin üzerinde, o büyü bozuldu. Artık seçmen, ‘Sayın cumhurbaşkanı böyle dedi’ diye öyle davranmıyor, uyandı” dedi.

ABD-Meksika sınırında Aylan bebeği anımsatan insanlık dramı

ABD-Meksika sınırında 2015’te, ailesiyle Bodrum’dan Yunanistan’a gitmeye çalıştığı botun alabora olmasıyla boğularak ölen Suriyeli Aylan Kurdi’yi anımsatan bir insanlık dramı yaşandı. El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı Angie Valeria, pazar günü Rio Grande Nehri’nde boğularak öldü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...