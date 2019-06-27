Yılmaz Özdil: Hala neden kaybettik diye merak ediyorlar! İstanbul’da 700 binden fazla Suriyeli var

Saraylarda şatafat içinde yaşamaktan sokaktaki vatandaşla temasları koptuğu için, vatandaşın neler çektiğini bilmedikleri için, hâlâ “Akp acaba Fatih’i neden kaybetti” diye merak ediyorlar!

İstanbul’da 700 binden fazla Suriyeli var.

Reklam

Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Küçükçekmece, Esenyurt mahvoldu.

Yukarıdaki yazının bir benzeri Beyoğlu için yazılabilir, Bakırköy için yazılabilir, Kadıköy için yazılabilir, özellikle haftasonları gidin mesela Caddebostan sahiline, gözlerinize inanamazsınız, dünyanın en güzel yeri İstanbul Boğazı, asfalt kenarında donla yatıyorlar, bizim çocuklar Suriye’de şehit oluyor, dün biri daha toprağa düştü, bunlar burada yılbaşı kutluyor, bayramda Suriye’ye tatile gidiyorlar!

Elbette yolsuzluk, partizanlık, israf gibi çok sayıda öncelikli sorun var ama, bana sorarsanız İstanbul’un bir numaralı sorunu, bu.

Reklam

Akp’nin bu şehre ve bu memlekete bıraktığı en vahim fatura, bu.

Yılmaz Özdil’in yazısı