Yılmaz Özdil: Hâlâ ‘evet’ diyebilen sanatçıların, aynaya bakıp utanmaları serbest!

Yarım asırdan fazladır bu memleketin sanatına emek veren Müjdat Gezen’in, ömrü boyunca kazandıklarını sanata bağışlayarak, 26 senedir tek kuruş almadan, binlerce sanatçı yetiştirdiği okulu, yobazlar tarafından benzin dökülüp, yakılıyorken…

Aradan 48 saat geçmesine rağmen kültür bakanı, milli eğitim bakanı lütfedip bir geçmiş olsun telefonu açmıyorken… İstanbul valisi, büyükşehir belediye başkanı, devlet tiyatroları genel müdürü, şehir tiyatroları genel müdürü, hiç olmazsa sekreterleriyle haber yollayıp, geçmiş olsun demiyorken…

Hâlâ “evet” diyebilen sanatçıların, aynaya bakıp utanmaları serbest!

Yılmaz Özdil’in yazısı