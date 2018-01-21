Yılmaz Özdil: Hakikate ihanet etmelerine izin vermeyeceğiz

Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı sloganı Mustafa Kemal’in askerleriyiz… Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı kitabı Şu Çılgın Türkler’in özetidir. Terhis olmak istemiyorum’dan kastı ise, bıkmadan usanmadan, anlatmaya devam etme azmidir. “Hakikate ihanet etmeyelim” derdi, rahmetli Turgut Özakman. Buna didindi, son nefesine kadar. Huzur içinde yat hocam… Vatan sana minnettar. Buradayız. “Hakikate ihanet etmelerine” izin vermeyeceğiz, son nefesimize kadar.
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Bitlis’te operasyon sırasında çığ düştü: Beş asker hayatını kaybetti
Bitlis’te operasyon sırasında çığ düşmesi sonucu beş asker hayatını kaybetti.
ABD savunma bakanı: Türkiye operasyon öncesi bilgi verdi, çıkış yolu bulacağız
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlamadan önce Türkiye’nin ABD’ye bilgi verdiğini söyledi ve ekledi: “Bir çıkış yolu bulacağız.”
Bahçeli gözünü kararttı: Ya Afrin yıkılsın ya teröristler yakılsın
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin “Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın” dedi.
Çavuşoğlu: Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ için “Türkiye’nin Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir” dedi.
Fransa Afrin için BM’yi toplantıya çağırdı, NATO ‘savunma hakkı’na vurgu yaptı
Fransa, TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ hakkında Birleşmiş Milletler’i (BM) acil toplantıya çağırdı. NATO ise ‘savunma hakkı’na vurgu yaptı.