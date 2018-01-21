Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Hakikate ihanet etmelerine izin vermeyeceğiz

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı sloganı Mustafa Kemal’in askerleriyiz… Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı kitabı Şu Çılgın Türkler’in özetidir. Terhis olmak istemiyorum’dan kastı ise, bıkmadan usanmadan, anlatmaya devam etme azmidir.  “Hakikate ihanet etmeyelim” derdi, rahmetli Turgut Özakman. Buna didindi, son nefesine kadar. Huzur içinde yat hocam… Vatan sana minnettar. Buradayız. “Hakikate ihanet etmelerine” izin vermeyeceğiz, son nefesimize kadar.

Yılmaz Özdil’in yazısı 

Reklam


Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...