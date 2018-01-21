Yılmaz Özdil: Hakikate ihanet etmelerine izin vermeyeceğiz

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Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı sloganı Mustafa Kemal’in askerleriyiz… Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı kitabı Şu Çılgın Türkler’in özetidir. Terhis olmak istemiyorum’dan kastı ise, bıkmadan usanmadan, anlatmaya devam etme azmidir. “Hakikate ihanet etmeyelim” derdi, rahmetli Turgut Özakman. Buna didindi, son nefesine kadar. Huzur içinde yat hocam… Vatan sana minnettar. Buradayız. “Hakikate ihanet etmelerine” izin vermeyeceğiz, son nefesimize kadar.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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