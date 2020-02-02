Yılmaz Özdil: Güya müebbet verilmişti, hapisten sırıta sırıta çıktı gitti

Son dört yılda 17 bin 406 vatandaş, Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandı, mahkeme mahkeme süründürüldü.

Akp iktidarının göz göre göre ihmalleri sonucu Çorlu’da meydana gelen tren faciasında, dokuz yaşındaki oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden yüreği yaralı anne Mısra Sel’e, Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı, oğlu için 550 gündür adalet beklerken, sesini kesmiyor diye karakola çekildi.

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Şehit annesi Pakize Akbaba’ya, Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dört yıl hapis cezası istendi.

Şehit babası Mehmet Gençer’e, Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle bir yıl hapis cezası verildi.

Ve, aynı Tayyip Erdoğan, Sivas’ta Madımak vahşetinde insanları diri diri yakan dinci katillerden Ahmet Turan Kılıç’ı “yaşlı” diye affetti…

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Güya müebbet verilmişti, hapisten sırıta sırıta çıktı gitti.

Nur yüzlü ihtiyar (!) dışarda geçim sıkıntısı çekerse, ayıp olur, maaşa bağlayıp, Kızılay’a filan danışman yapın bari.

Yılmaz Özdil’in yazısı