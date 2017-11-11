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Yaramazlara biraz batar!

   
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Yılmaz Özdil: Görürseniz şaşmayın… Kalpak da takar bunlar

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Ve şimdi…

Aniden Atatürkçü oldular iyi mi.

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Atatürk bu tür durumlar için tee 1908’de diyor ki… “Büyüklük odur ki, kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi aldatmayacaksın, memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin, herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır, sen karşı koyuşları yokeden olacaksın, önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır, kendini büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telakki ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın, ondan
sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere güleceksin.”

Gülünç durumdalar.

Gülün geçin.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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