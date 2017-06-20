Yılmaz Özdil: Gıda terörünün bu topraklarda öldürdüğü insan sayısı Pkk’dan fazladır

Kardeşim!

Danimarka’da mı yaşıyorsunuz?

Finlandiya mıdır burası?

Gıda sektöründe “merdivenaltı” tabir edilen, denetlenemeyen firma sayısı 350 binden fazla bu ülkede, 350 binden fazla… Sahteci gıdada her yıl 12 milyar dolar dönüyor.

Normalde kanalizasyon inşaatı yapması bile sakıncalı tipler, yemek fabrikasıkuruyor, iktidardan adamını bulup kamu ihalesi kapıyor. 12 milyar dolardan pay almak için babasını doğrayıp kıymaya katacak tipler “catering” işi yapıyor!

Kanser oluyoruz, kalp hastası oluyoruz, tansiyon, şeker hastası oluyoruz, hamilelerde düşüğe yolaçıyor. İddia ediyorum, gıda terörünün bu topraklarda öldürdüğü insan sayısı Pkk’dan fazladır.

Dolayısıyla… Bu hijyenik (!) bilincimizle, askerlerin zehirlenmesi değil, zehirlenmemesi haberdir!

Yılmaz Özdil’in yazısı