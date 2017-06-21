Yılmaz Özdil: Geç de olsa zararın neresinden dönülürse kardır

SHP’yle CHP sonradan birleşti.

DYP’yle ANAP sonradan birleşti.

Ama…

Atı alan Üsküdar’ı geçti!

Çoğunluğun bölünmesinden, koltuk kavgasından faydalanan Tayyip Erdoğan rejimi değiştirdi.

İbret kronolojisidir bu.

Zülfü Livaneli’nin CHP’yle birlikte adalet yürüyüşüne katılmasına bu yüzden “günaydın” diyorum.

Tek tesellimiz, geç de olsa zararın neresinden dönülürse kardır.

Ya 23 senedir akıllanmayan, akılsız başın cezasını ayaklar çekecek.

Ya da aklı başında insanlar bu defa kafa kafaya verip “ortak akıl” üretecek.

Yılmaz Özdil’in yazısı