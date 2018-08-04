Yılmaz Özdil: Galiba bu defa da kullanmadığımız kilisenin parasını bize ödetiyorlar

Geçmediğimiz köprü, girmediğimiz tünel, yatmadığımız hastane, uçmadığımız havalimanı için ödediğimiz para, Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığının bütçesinden daha fazla… Bilime, sanayiye, teknolojiye ayıracağımız paranın katbekat fazlasını, yandaş müteahhitlerin cebine koyuyorlar.

Ve, memleketin ekonomisi parmakla gösterilecek kadar güzel yönetilirken, doların 5 lirayı geçmesi hakikaten anlaşılır şey değil yani.

Reklam

Sanırım hep bu “rahip” yüzünden…

Galiba bu defa da kullanmadığımız kilisenin parasını bize ödetiyorlar!

Yılmaz Özdil’in yazısı