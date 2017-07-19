Yılmaz Özdil: Fetoyla metoyla filan mücadele edilmiyor, hedef açıkça Atatürk

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya ile ilgili soruşturma dosyası faili meçhul dosyaya gönderilmek istendi. Sarıkaya’nın avukatı Tolga Çakır’ın görüştüğü dosya savcısı ise, “Ben bu davayı açarsam haritadan yer beğenmek zorunda kalırım” dedi.