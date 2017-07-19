Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Yılmaz Özdil: Fetoyla metoyla filan mücadele edilmiyor, hedef açıkça Atatürk

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Milli eğitim bakanlığı yeni müfredatı açıkladı.

15 Temmuz var, Atatürkçülük yok!

Reklam

15 Temmuz’dan 15 Temmuz’a…

Bir yılın adım adım özeti her şeyi gayet net anlatıyor.

Fetoyla metoyla filan mücadele edilmiyor.

Hedef açıkça Atatürk’tür.

Yılmaz Özdil’in yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Gezi savcısı: Bu davayı açarsam haritadan yer beğenmek zorunda kalırım

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya ile ilgili soruşturma dosyası faili meçhul dosyaya gönderilmek istendi. Sarıkaya’nın avukatı Tolga Çakır’ın görüştüğü dosya savcısı ise, “Ben bu davayı açarsam haritadan yer beğenmek zorunda kalırım” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...