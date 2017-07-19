Yılmaz Özdil: Fetoyla metoyla filan mücadele edilmiyor, hedef açıkça Atatürk

Milli eğitim bakanlığı yeni müfredatı açıkladı.
15 Temmuz var, Atatürkçülük yok!
15 Temmuz’dan 15 Temmuz’a…
Bir yılın adım adım özeti her şeyi gayet net anlatıyor.
Fetoyla metoyla filan mücadele edilmiyor.
Hedef açıkça Atatürk’tür.
Yaramazlara biraz batar!
Milli eğitim bakanlığı yeni müfredatı açıkladı.
15 Temmuz var, Atatürkçülük yok!
15 Temmuz’dan 15 Temmuz’a…
Bir yılın adım adım özeti her şeyi gayet net anlatıyor.
Fetoyla metoyla filan mücadele edilmiyor.
Hedef açıkça Atatürk’tür.
Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya ile ilgili soruşturma dosyası faili meçhul dosyaya gönderilmek istendi. Sarıkaya’nın avukatı Tolga Çakır’ın görüştüğü dosya savcısı ise, “Ben bu davayı açarsam haritadan yer beğenmek zorunda kalırım” dedi.
‘FETÖ’ soruşturmasında itirafçı olan pilot Cemil Selvi, şikayete gittiğinde herkesin ‘FETÖ’cü olduğunu söyledi.
‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da kendisini ziyarete geldiğini öne sürdü.
AKP’nin yaptırdığı ankette gençlerin üçte ikisinin referandumda ‘Evet’ oyu kullanmadığı, yine her üç AKP seçmeninden birinin Adalet Yürüyüşü’ne destek verdiği ortaya çıktı.
Bilecik’te üzerinde Türkçe ‘Kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişört giyen üniversite öğrencisi gözaltına alındı.