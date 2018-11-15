Yılmaz Özdil: En büyük balıkçı

“Size en büyük balıkçının Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim” diyen tarım bakanımız, kırmızı et ithalatına karşı formül önerdi… “Et yerine balık yesek, bu iş çözülecek” dedi.

En büyük balıkçının ülkesinde, barbun Senegal’den geliyor. Kalamar Hindistan’dan. Ahtapot İspanya’dan. Karides Endonezya’dan. Lagos Mısır’dan. Kalkan Romanya’dan.

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Norveç’te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye’de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor. Norveç’in tüm dünyada en çok balık ihracatı yaptığı ikinci ülke, Türkiye… En büyük balıkçının Galata Köprüsü’nde yediğiniz balık-ekmek bile Norveç uskumrusu.

Yılmaz Özdil’in yazısı