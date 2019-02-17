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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Ekonomik kriz ve üçüncü sayfa haberleri

Resmi işsiz sayısı dört milyona ulaştı, konkordatolar, iflaslar, tanzim satış kuyrukları domates patlıcan, terörist soğan, durdurulamayan enflasyon, seçimden sonra dolar ne olacak filan…

Ataması yapılmayan 32 yaşındaki öğretmen kendini astı. Kredi borcunu kapatmak için böbreğini 20 bin liraya satışa çıkardı. Boşanmak isteyen eşini tandır yaptı. Uyuşturucu bağımlısı genç, para vermeyen annesini öldürdü.
Kızının okul taksidini ödeyemeyen anneye, önce icra geldi, sonra 90 gün hapis cezası verildi.

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36 yıllık gazeteci olarak açıkça söyleyebilirim ki… Ekonomik krizin bir numaralı göstergesi, insanın insana yönelik şiddetidir.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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