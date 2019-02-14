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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Dünya lideriyiz diyen arkadaşlar ‘devlet manavı’ açıyor

Türk tekstilinin temeli kabul edilen Nazilli Sümerbank fabrikası, 1937’de bizzat Atatürk tarafından açıldı.

Akıl’la zeka’yla kurulan bu muhteşem fabrika için tek kuruş ödemedik.
Devletin kasasından, milletin kesesinden tek kuruş çıkmadı.

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Domates, biber, patlıcan, kabak, portakal, mandalinayla ödedik!

E şimdi bakıyoruz…

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Dünya lideriyiz diyen arkadaşlar ‘devlet manavı’ açıyor, karneyle sebze dağıtıyor.
Millet ucuza iki kilo domates alabilmek için saatlerce kuyruğa giriyor.

Fabrikaları rafinerileri barajları sattılar.
Ahali yiyecek patlıcan bulamıyor.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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