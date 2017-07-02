Yılmaz Özdil: Dünya kültür mirası, düğün salonu yapıldı iyi mi!

Şak…

Avusturya’ya kıllık olsun diye, Efes’teki arkeolojik çalışmalar durduruldu!

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Kültür bakanlığı yetkililerimiz Efes’e gitti, Sabine Ladstatter başkanlığındaki Avusturya arkeoloji ekibini kovdu, kazı evi boşaltıldı.

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Ve… Dünya kültür mirası, düğün salonu yapıldı iyi mi!

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Celsus kütüphanesinin önüne masaları dizmişler, plastik sandalyeleri perdelik kumaşla giydirmişler, her tarafından sakillik akıyor.

Neymiş efendim, düğün yaptırmıyorlarmış da, yemekli organizasyon yaptırıyorlarmış filan…

Utanmadan kiralama tarifesi bile koymuşlar, antik tiyatro 70 bin lira, Celsus kütüphanesi 30 bin lira, liman caddesi 30 bin lira, Odeon 25 bin lira.

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Celsus kütüphanesi dediğin, 2 bin yıllık… 25 yılda inşa edildi. El yazması 14 bin rulo, papirüs ve parşömen barındırıyordu. Sadece boyutlarıyla değil, ergonomik tasarımıyla da dünyada eşi benzeri yok. Sütunlarını ve sütunbaşlarını öyle yerleştirmişler ki, perspektif veriyor, olduğundan çok daha yüksek görünüyor.

Dış duvarında, dört girintide dört kadın heykeli var. Orijinalleri Viyana’da bulunan bu dört tanrıça, sophia’yı, episteme’yi, ennoia’yı ve arete’ye temsil ediyor. Yani… Bilgeliği, bilgi’yi, akıl’ı, erdem’i simgeliyor.

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2 bin yıllık imbikten süzülmüş bilgelik, bilgi, akıl, erdem… 30 bin liraya kiralıyorsun!

Yılmaz Özdil’in yazısı