Yılmaz Özdil: Devletin ‘nefsi müdafası’na tarihimiz boyunca böyle büyük darbe vurulmadı

Sene 2009…

Çukurambar’da bir otomobil durduruldu.

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Sivil kıyafetli iki subay gözaltına alındı.

Biri albay, biri binbaşıydı.

Akp medyasında ‘suikast’ manşetleri patladı.

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Güya bu yakalanan subaylar, Bülent Arınç’a suikast yapacaklardı.

Bu korkunç yalan, kapıyı kırmak için levye olarak kullanıldı.

Kozmik Oda’ya girildi.

125 milyon word sayfası ebatında ‘devlet sırrı’ çalındı.

Vatan için hayatını ortaya koyacak olan yaklaşık 100 bin sivil yurtseverin isim listesi, çalındı.

Devletin ‘nefsi müdafası’na tarihimiz boyunca böylesine büyük bir darbe vurulmadı.

Ve, o dönemde hayatını ortaya koyarak, Kozmik Oda’ya girenlerle mücadele eden, gazetecilik mesleğinin yüz aklarından Barış Terkoğlu, dün tutuklandı.

Yılmaz Özdil’in yazısı