Yılmaz Özdil: Devlet Bahçeli’yi bu zavallı duruma imza attıran mecburiyet nedir?

MHP yöneticilerinin kumpas kasetleri piyasaya servis edildiğinde, Devlet Bahçeli feto’yu suçladığında, feto’ya toz kondurmayarak… “MHP’nin fethullah hocaefendiye saldırısı, bana göre ihanet derecesindedir, hiç ahlaki değil, çok çirkin bir şey, yani hocaefendi işi gücü bırakmış da MHP’yle mi uğraşıyor, bir defa onun bulunduğu makam böyle bir şeye müsaade etmez, onun meşgalesi böyle bir şeye müsaade etmez, çok çok çirkin, çok ayıp bir şey, ben bunu ihanet derecesinde kınıyorum” diyen kimdi? Asrın liderimiz.

E hal böyleyken sana imza verecek değildik herhalde!

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Bunlarla ittifak yapacaksın, sonra dönüp muhalefet ittifakına fetocu diyeceksin öyle mi?

Seni “ihanet derecesinde kınayan” Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı göstereceksin, sonra muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarına imza verenleri tehdit edeceksin öyle mi?

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Kuvvacıyım. Mustafa Kemal dışında kimseye imza vermem. Dolayısıyla, tarih huzurunda asıl merak edilmesi gereken soru şudur: Devlet Bahçeli’yi bu zavallı duruma imza attıran mecburiyet nedir?

Yılmaz Özdil’in yazısı