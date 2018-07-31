Yılmaz Özdil: Demirören Ziraat Bankası’ndan kredi ayarlasın, Mesut Başakşehir’de oynasın

Hangi haberlerde var Mesut? Ferrari aldı, şu şarkıcıyla sevgili oldu, özel uçakla köyüne tatile geldi, etçi Nusret’le tuz döktü, Acun’la maç yaptı, Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirdi filan… Bu mudur sadece Almanya’da Türk olmak?

Mesut iyi futbolcudur, keyifle seyrediyoruz ama… Almanya’daki Türk toplumunu kendi çatışması üzerinden ipotek altına sokmaya hakkı yoktur. Avrupalı Türkler tırnaklarıyla kazıya kazıya zirveye çıktı, kendisi zirveden iniyor diye tüm toplumu aşağı çekmeye kalkışmamalıdır.

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Mesut asrın liderimizi çok seviyorsa, federasyon başkanı Demirören Ziraat Bankası’ndan kredi ayarlasın, gelsin Başakşehir’de oynasın.

Yılmaz Özdil’in yazısı