Yılmaz Özdil: Değerli öğretmenim, güle güle…

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Mübarek adamdı.

Onuncu Yıl Marşı’yla geldi.

Zafer Bayramı’yla veda etti.

Eğilmeden, bükülmeden, biat etmeden, nasıl başladıysa öyle bitirdi.

Mustafa Kemal’in askeriydi.

*

Henüz ilkokul sıralarımda tanıştığım, zihin dünyamızın şekillenmesini sağlayan, yolumuzu aydınlatan meşaleydi.

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Zorluklar karşısında hayata gülümseyerek bakmamızı… “Kindar nesil” olmak yerine, daima “insan nesil” kalmayı öğretti.

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Değerli öğretmenim, güle güle…

Ülkeyi yönettiğini zanneden bademler, iddia ediyorum, eğer bir kitabınızı bile okumuş olsalardı, bugün çok başka olurdu Türkiye.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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