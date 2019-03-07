Yılmaz Özdil: Darılmayın ama, sizinki gerilim romanıdır, aşk hikayesinden ziyade!

İstanbul’u afişlerle doldurdular, asrın liderimizle Binali beyin fotoğrafları var, “İstanbul bizim için bir aşk hikayesi” yazıyor.
İstanbul dediğin, Nazım Hikmet’le Piraye’nin aşkıdır, Orhan Veli’yle edebiyat dünyasını büyüleyen kadın Nahit’in, Yahya Kemal’le Celile’nin, Özdemir Asaf’la Sabahat’ın, Turgut Uyar’la Tomris’in aşkıdır.
Şehirleri şehir yapan, romantik filmlerdir, şiirlerdir, şarkılardır.
Şaire yazara müzisyene senariste, o şehrin verdiği ilhamdır.
E bakıyoruz seçim afişlerinize… Darılmayın ama, sizinki gerilim romanıdır, aşk hikayesinden ziyade!