Yılmaz Özdil: Darılmayın ama, sizinki gerilim romanıdır, aşk hikayesinden ziyade!

AKP’nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış, Türkiye’nin Suriye krizi sürecince izlediği politikalarda bir dizi hata yaptığını belirterek, “Türkiye silahların ve cihatçıların Suriye’ye geçiş yaptığı transit bir ülkeye dönüştü” dedi.