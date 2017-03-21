Yılmaz Özdil: Cuma namazına gitmek isteyenler belden üstleri çıplak deri pantolonlularca kahkahalarla kırbaçlanıyordu

Sayın hükümetimiz 14 milyon gence mektup göndermiş, akp’nin nimetlerinden bahsedip, neden evet demeleri gerektiğini

anlatmış.

Bence çok iyi yapılmış.

Gençlerimiz o günleri bilmez çünkü.

Akp’den önce bu memleket müslüman değildi mesela!

Haçlılar tarafından yönetiliyorduk.

Hepimiz patates dinindendik, bi tek türbanlı Lindsay Lohan müslümandı.

Camiler ibadete kapalıydı, hepsi ahır yapılmıştı.

Cuma namazı yasaktı, cuma namazına gitmek isteyenlere cehape zihniyeti tarafından eziyet ediliyordu, gözyaşları içinde

abdest almaya çalışanlar hakarete uğruyor, belden üstleri çıplak deri pantolonlular tarafından kahkahalarla kırbaçlanıyordu, hatta sırf manevi işkence olsun diye takvimlerden cuma günleri çıkarılmıştı, perşembeden direkt cumartesiye geçiliyordu.

“1923’te Osmanlı’ya darbe yapıp Cumhuriyet’i kuran kanı bozuklar” yüzünden cenaze namazı bile kılınmazdı, başsağlığı dileyip dua edeceğimize, musalla başında vals yapardık, cenazelerimizi toprağa vermezdik, kimini yakardık, kimini denize atardık.

Yılmaz Özdil’in yazısı