Yılmaz Özdil: Coni’nin günlüğü 246 dolarken, Mehmet’in günlüğü 16 dolardı

Hiç unutmam, meşhur 1 Mart Tezkeresi döneminde, sayın basınımızda şu haber manşet olmuştu: “Amerikan ordusu

Afganistan’daki bin askeri için ayda 28 milyon dolar harcıyor, bin Türk askeri için ise 4.5 milyon dolar harcanıyor. Türkiye aynı görevi altı kat ucuza yapıyor. Türkiye’nin Irak’a 10 bin asker göndermesi, ABD için her ay 240 milyon dolar tasarruf anlamına geliyor.”

Ne kadar gurur duysak azdı.

Tasarruflu olmak lazımdı.

İsraf dinimize yakışmazdı!

Tüm bunlardan kısa süre önce ABD eski başkanı Reagan’ın hatıralarını anlattığı “Reagan Günceleri” isimli kitabı piyasaya

çıkmıştı. Kitabın bizimle alakalı bölümünde, Turgut Özal’la şahane şekilde anlaştıklarını belirtiyor ve “Türkiye bizim

güvenliğimizin bir parçası, bir Türk askeri yılda 6 bin dolara maloluyor, eğer onu bir Amerikan askeriyle değiştirmeye mecbur kalırsak, maliyetimiz 90 bin dolara çıkıyor” diyordu. Hesap gayet netti…

Coni’nin günlüğü 246 dolarken, Mehmet’in günlüğü 16 dolardı.

Yılmaz Özdil’in yazısı