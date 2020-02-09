Yılmaz Özdil: Çocuklarım aç diyen babalar kendini yakarken, sen değil misin, trene bakar gibi bakan?

Üniversite mezunu işsizlerimiz siyanür içerek ailece canına kıyarken, tesettür sosyetesi kırk günlük bebeğe tek taş pırlanta taktığında, insanlarımız Elazığ’da bu çağda kerpiç evlerin enkazında hayatını kaybederken, Kızılay eliyle tee New York’ta gökdelen diktiklerinde, gariban çocukları Suriye’de beşer beşer şehit düşerken, bedelli’yle sıyıran siyasetçi çocukları Singapurlarda gemicikler aldığında, Bahçesaray’da çığ altında can pazarı yaşanırken, utanmadan ekranı ikiye böldüklerinde, asrın liderimizin toki mitingini canlı yayınladıklarında…

Çocuğuna pantolon alamayan babalar kendini asarken, çocuklarım aç diye haykıran babalar kendini yakarken, sen değil misin, trene bakar gibi bakan?

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Yılmaz Özdil’in yazısı