Yılmaz Özdil: Çıraklık, kalfalık, ustalık, sanırım bu da kabzımallık dönemi!

Fazla müsrif davranıp düşmanları bol bol harcadıkları için, ellerinde bu seçime yetecek kadar düşman kalmadı.



Memlekette ‘düşman’ ilan edilecek kişi ve kurum bırakmadıkları için, soğan depolarına terör örgütüymüş gibi baskın yapılıyor, tanzim satış tezgahları kurarak, manavlara-pazarcılara dış güçlerin tezgahı muamelesi yapılıyor, domates patlıcan fiyatları için Milli İstihbarat Teşkilatı göreve çağırılıyor, haklarında soruşturma açılan Migros, Carrefour gibi zincir marketler ‘düşman’ ilan ediliyor.



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Çıraklık dönemi

Kalfalık dönemi

Ustalık dönemi

Sanırım bu da…

Kabzımallık dönemi!

Yılmaz Özdil’in yazısı