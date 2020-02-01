Yılmaz Özdil: Çin virüsüne karşı güya Bilim Kurulu’nu topladılar, bilim bakanı imam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elazığ’daki deprem sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplanan paraların akıbetiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi: “‘Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız?’ diye utanmadan soruyor. Yerine gittiği gibi, biz milli bütçeden harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık.”