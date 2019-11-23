Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: ‘CHP’yi dağıtmak için saraydan para almış’ damgası yapıştıracaksınız öyle mi?

Chp’yi bu zihniyet yönetirken, Chp’ye zarar vermek için Akp’ye gerek var mı?

Kılıçdaroğlu, Saray’a giden Chp’li yazısını doğruluyor, isim vermek istemiyorum diyor…

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Yok öyle!

O kişiyi bildiği halde disipline vermemesi, partiden atmaması, partide barındırması, suçtur. Parti suçudur.

Hem bu ismi açıklamayacaksınız.

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Hem parti içinde tutacaksınız.

Hem de, kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına rakip olarak çıkacak her adaya, Saray’ın adamı diyeceksiniz öyle mi?

Parti yönetimi değişmeli diyen herkese ‘Chp’yi dağıtmak için saraydan para almış’ damgası yapıştıracaksınız öyle mi?

Yılmaz Özdil’in yazısı

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