Yılmaz Özdil: CHP’liler, kimin kumpasıyla Ekmeleddin İhsanoğlu’na mecbur bırakıldı?

Yeni Chp’nin cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu bana tekzip gönderdi.

Ve, bu vesileyle bir kez daha soruyorum… Partide kimsenin haberi yokken, adı bile geçmiyorken, bu Ekmeleddin efendi kimin talimatıyla zart diye cumhurbaşkanı adayı yapıldı?

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Seçime beş gün kala Pensilvanya’da vaaz veren feto, açık açık “her tavrımızda iman-ı ekmel, İslam-ı ekmel, ihsan-ı ekmel, ihlas-ı ekmel, rıza-yı ekmel, yakin-i ekmel demeliyiz, düşsek, sürçsek bile, kalktığımızda el-ihsan demeliyiz” derken…

Atatürk için canını bile vermeye hazır olan gerçek CHP’liler, Mustafa Kemal’in askerleri, kimin kumpasıyla Ekmeleddin İhsanoğlu’na mecbur bırakıldı?

Değil suç duyurusu, değil tekzip, istersen boynumuzu vur…

Peşini bırakacağımızı mı sanıyorsunuz?

Yılmaz Özdil’in yazısı