Yılmaz Özdil: CHP genel başkanı ‘kaybedenler kulübü’ tarafından seçiliyor

Hadisenin nüfusla, seçmen sayısıyla, yüzölçümüyle, etnik kökenle, mezheple filan alakası yoktur. Bu delege yapısı, başarısızların “partiiçi iktidarında başarısı” için özel olarak dizayn edildi.

CHP genel başkanı “kaybedenler kulübü” tarafından seçiliyor.

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Kılıçdaroğlu’nun devamlı kaybetmesine rağmen, devamlı genel başkan seçilmesinin sebebi budur.

CHP’de kaybedenlerin kazandığı tek formül, Kılıçdaroğlu’dur. Parti yönetiminin kazanması imkansız tipler tarafından istila edilmesinin, özerkçi, dinci, ikinci cumhuriyetçiler tarafından işgal edilmesinin sebebi budur.

Yeni CHP denilen mekanizma, başarılı kadroları, başarısız kadrolar tarafından esir alma projesidir.

Yılmaz Özdil’in yazısı