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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Cellat bir kez daha göstermiştir ki… CHP, Türkiye Cumhuriyeti’dir

Ve, Kemal Kılıçdaroğlu…
CHP’nin yedinci genel başkanı.
Akit celladı, Ulucanlar’dan idam sehpasının önünden televizyon yayını yaptı, CHP genel başkanı’nın asılmasını istediklerini söyledi.

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CHP tarihi…
Emperyalizm maşası karşıdevrimcilerin suikast ve iftira tarihidir.

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(Her şerde hayır vardır misali… Oturduğu koltuğun farkında olmayan mevcut CHP yönetiminin, Akit celladının idam çağrısıyla kendine geleceğini, bünyesine soktuğu abuk sabuk tiplerden kurtulup, kuruluş ayarlarına döneceğini umut ediyorum.)

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Cellat bir kez daha göstermiştir ki…
CHP, Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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