Yılmaz Özdil: ‘Çav Bella’ provokasyonu, ‘CHP İzmir’de camiyi ahır yaptı’ palavrasıyla birebir aynı

2012 yılıydı.

Asrın liderimiz Tbmm’de kürsüye çıktı.

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20 Nisan 1936 tarihli Cumhuriyet gazetesinden bir haber kupürü gösterdi.

“Bak belge konuşuyor, Chp iktidarında camiyi ahır yaptılar” diye bağırdı, Akp milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

Hem bölgeyi, hem Cumhuriyet gazetesi arşivini araştırdım.

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Külliyen iftira olduğunu kanıtladım.

Mustafa Kemal’in camiyi ahır yaptığını söylemek, hakikaten insafsızlıktı.

Benim yazım üzerine, istisnasız bütün gazeteler televizyonlar Seferihisar’a üşüştü.

Yandaş medya zihniyet olarak öylesine zehirlenmişti ki, Atatürk’ün camiyi ahır yaptığına hiç tereddütsüz inanıyorlardı.

Düzce köyü sakinleriyle konuştular.

Camiyi gördüler.

İbadete açık olduğunu gördüler.

Ve, şimdi bakıyoruz…

Yine İzmir’de, yine ‘cami’ odaklı bir hadise yaşanıyor.

“Chp camiyi ahır yaptı” dedikleri dönemde, o tarihi caminin bütün ihtiyaçlarını karşılayan, medresesine bile bizzat sahip çıkan, bizzat hazırlattığı dört dörtlük restorasyon projesini kendisinden sonraki başkana devreden Seferihisar belediye başkanı kimdi biliyor musunuz?

Bugünün İzmir büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer’di!

Özetle…

İzmir’de köpürtmeye çalıştıkları ‘çav bella’ provokasyonu, “Chp İzmir’de camiyi ahır yaptı” palavrasıyla birebir aynıdır!

Yılmaz Özdil’in yazısı