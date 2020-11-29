Yılmaz Özdil: Canan Karatay, maske takmayın diyen profları rezil etti diye mi

Bilim Kurulu’nda yeralmasına rağmen millete aylarca “maske takmanıza gerek yok” diyenler, sonra hiç suratları kızarmadan “mutlaka maske takın” diyenler, Profesör Canan Karatay’ın “gargara yapın” önerisine çok sinirlendiler… “Yalan söylüyor, gargara yapmak koronavirüsü tedavi etmez” filan dediler.



Profesör Canan Karatay gargara’yı tedavi olarak önermiyor, önlem olarak öneriyor. Tıpkı, elimizi yıkamak gibi, maske takmak gibi, koruyucu önlem olarak öneriyor.

Riski yok. Yan etkisi yok. Maliyeti yok.

Reklam

Niye böylesine karşı çıkılıyor? Canan Karatay söyledi diye mi? Canan Karatay, maske takmayın diyen profları rezil etti diye mi?

Canan Karatay ezberleri bozduğu için, sağlıklı yaşam bilincini bıkıp usanmadan samimiyetle yaymaya çalıştığı için, küresel ilaç şirketlerinin hedefi olduğu için, endüstriyel gıda şirketlerinin işine gelmediği için mi?

“Aman ha, sonra bize reklam vermezler” baskısıyla, sayın medyamız tarafından, kasıtlı karalamayla susturulmaya çalışıldığı için

mi?

Reklam

Canan Karatay can kulağıyla dinlenirken, Canan Karatay’a hakaret yağdıran profların toplumda itibarları olmadığı için mi?

Yılmaz Özdil’in yazısı