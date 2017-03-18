Yılmaz Özdil: Çanakkale dediğin yarım kalan aşkların destanıdır

MHP’den ikinci kez ihraç edilen Sinan Oğan, 16 Nisan’daki referandumun ardından kendilerine iktidar yolu açılacağını öne sürüp şöyle konuştu: “Eli silah tutacak olan bir milyon Suriyeliye ‘Rap rap. Git ülkeni teröristten kurtar’ diyeceğiz”