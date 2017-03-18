Yılmaz Özdil: Çanakkale dediğin yarım kalan aşkların destanıdır

Erica için askeri tören düzenlendi. Sevdiği adamın vatanında, vatanımızın bağrında, Yalova köyünde, şehitlerimizin yanında toprağa verildi.
Kabrinin Osmanlıca kitabesine “ifa-yı vazife esnasında top mermisiyle terk-i hayat eden madam” yazıldı.
Almanlara komple nazi denilen…
“Adam gibi ölmek var, bir de madam gibi ölmek var” denilen ülkede…
Çanakkale şehididir madam Erica!
Çünkü Çanakkale dediğin, duygusuz, ruhsuz, hamasi nutuklardan ibaret değildir.
Ayşesiyle Fatmasıyla Lindasıyla Ericasıyla, yarım kalan aşkların destanıdır.