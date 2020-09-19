Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Can Dündar’a sırf gazetecilik yaptığı için ‘Vaaayyyy fetoya destek verdi’ dediler

Türkiye’nin en saygın gazetecilerinden biri olan Can Dündar’a sırf gazetecilik yaptığı için “vaaayyyy fetoya destek verdi” dediler.

Dün itibariyle de, vatandaşlıktan atmak üzere hukuken kaçak ilan ettiler, malına mülküne el koydular.

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Jet Fadıl’a, Mehmet Ali Ağca’ya, Ogün Samast’a, Barzani’ye, Şivan Perver’e, ensar vakfı’na “Türkiye seninle gurur duyuyor” diyorlar.

Can Dündar’a vatan haini diyorlar.

“Beni hizmet’in namlusuna sürün, bir atımlık mermiyim, nereye atıyorsanız atın” diyen, yani, sadece tetikçi değil “mermi gazeteci” olduğunu söyleyen kişiyi, Can Dündar’ın davasında “tanık” yaptılar.

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Can Dündar fetoculuktan sanık!

Yılmaz Özdil’in yazısı

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Selahattin Demirtaş’ın ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisi üzerine…

Yazılara başladığım gün T24’te Selahattin Demirtaş’ın güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine ilişkin bir makalesi yayınlandı. Yine, Gazete Duvar’da kürsüdaşım sevgili Dinçer Demirkent ‘sistem ve kuruluş’ tartışması başlattı. Demirkent’in yazdıklarından, ilerleyen bölümlerde yararlanacağım. Şimdi Selahattin Demirtaş’ın önerisini anlatmak istiyorum. Bu arada başka parti ya da siyasetçilerin önerisi olursa, onları da tartışmaya çalışacağım.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...