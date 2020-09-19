Yılmaz Özdil: Can Dündar’a sırf gazetecilik yaptığı için ‘Vaaayyyy fetoya destek verdi’ dediler

Türkiye’nin en saygın gazetecilerinden biri olan Can Dündar’a sırf gazetecilik yaptığı için “vaaayyyy fetoya destek verdi” dediler.

Dün itibariyle de, vatandaşlıktan atmak üzere hukuken kaçak ilan ettiler, malına mülküne el koydular.

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Jet Fadıl’a, Mehmet Ali Ağca’ya, Ogün Samast’a, Barzani’ye, Şivan Perver’e, ensar vakfı’na “Türkiye seninle gurur duyuyor” diyorlar.

Can Dündar’a vatan haini diyorlar.

“Beni hizmet’in namlusuna sürün, bir atımlık mermiyim, nereye atıyorsanız atın” diyen, yani, sadece tetikçi değil “mermi gazeteci” olduğunu söyleyen kişiyi, Can Dündar’ın davasında “tanık” yaptılar.

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Can Dündar fetoculuktan sanık!

Yılmaz Özdil’in yazısı