Yılmaz Özdil: ‘Bunlar elit, bunlar seçkinci’ yaftalarından korkmamalıyız

Peki… “Tarihçi yazar” sıfatıyla, Afet İnan’a hakaret eden Süleyman Yeşilyurt tarihçi mi? Kendisi söylüyor, “tarihçi değilim” diyor.

Neci aslında bu? Ulaştırma bakanlığında ve turizm bakanlığında büro memuruydu.

Üniversite mezunu mu? İki yıllık… Gazi Eğitim’de Türkçe okudu, hepsi o.

Gençliğinden beri araştırmacı falan mı? Hayır. Kitaplarını emekli olduktan sonra yazmaya başladı.

Afet İnan, Fransızca, İngilizce, Almanca, Arapça, Farsça, Osmanlıca biliyordu. Bu arkadaş lisan biliyor mu? Bilmiyor.

Osmanlı tarihi hakkında yazıyor, Osmanlıca da mı bilmiyor? Bilmiyor. Kendisi röportajında anlatıyor, “eski Türkçe bilmiyorum, aile büyüklerim biliyor, tercümeleri kayınvalideme yaptırıyorum” diyor.

(…)

Atatürk’e gerçekten saygı duyuyorsak, Atatürk’ün manevi şahsiyetine sahip çıkmak istiyorsak, cehaletle mücadele etmeliyiz.

“Bunlar elit, bunlar seçkinci” yaftalarından korkmamalıyız. Afişe etmeliyiz, suratlarına vurmalıyız.

Yılmaz Özdil’in yazısı