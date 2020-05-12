Yılmaz Özdil: Bu zihniyete kalsa, duruşmaya bile gerek yok

Baroları imha etmeye çalışıyorlar.

Çünkü…

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“Avukata zaten gerek yok” demek istiyorlar.

Yandaşsan…

Cellatlık yapabilirsin.

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İç savaş çağrısı yapabilirsin.

Diri diri insan yakabilirsin.

Öldüreceğin kişileri açıklayabilirsin.

Boğarak mı, vurarak mı, hangi yöntemle öldüreceğini tarif edebilirsin.

Toplu katliam yapacağın semtleri sayabilirsin.

Hatta öldüreceğin komşularının listesini bile verebilirsin.

Hiç sakıncası yok, serbestsin.

Ama biat etmiyorsan…

Karıncayı bile incitmesen, suçlusun.

Baroya, avukata gerek var mı?

Bu zihniyete kalsa, duruşmaya bile gerek yok!

Yılmaz Özdil’in yazısı