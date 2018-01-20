Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Bu çocukların sapık heriflerin koynuna sokulmasına kimler dinimiz adına onay verdi?

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne son beş ayda 15 yaşından küçük 115 hamile çocuk getirilmiş, polise bildirilmemiş, basına yansıyana kadar soruşturma bile açılmamış, üstü örtülmüş, sırf bu hastaneye yılda 500’ün üzerinde hamile çocuk getiriliyormuş.

Bu ‘milli utanç’ vesilesiyle tekrar soruyorum…

Reklam

Bu çocuklara imam nikahını kimler kıydı?

Bu çocukların sapık heriflerin koynuna sokulmasına kimler dinimiz adına onay verdi?

Sayın hükümetimiz tarafından resmi nikah kıyma yetkisi verilen imamlar olmasa, Türkiye bu dünya çapındaki ‘hamile çocuklar’ utancını yaşar mıydı?

Yılmaz Özdil’in yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Amerikan yönetimi kepenk kapattı!

ABD federal hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçede anlaşamadığı için resmen kapandı. Birçok federal kurum, hizmetlerini askıya aldı. Milyonlarca kamu çalışanı ya ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...