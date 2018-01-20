Yılmaz Özdil: Bu çocukların sapık heriflerin koynuna sokulmasına kimler dinimiz adına onay verdi?

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne son beş ayda 15 yaşından küçük 115 hamile çocuk getirilmiş, polise bildirilmemiş, basına yansıyana kadar soruşturma bile açılmamış, üstü örtülmüş, sırf bu hastaneye yılda 500’ün üzerinde hamile çocuk getiriliyormuş.
Bu ‘milli utanç’ vesilesiyle tekrar soruyorum…
Bu çocuklara imam nikahını kimler kıydı?
Bu çocukların sapık heriflerin koynuna sokulmasına kimler dinimiz adına onay verdi?
Sayın hükümetimiz tarafından resmi nikah kıyma yetkisi verilen imamlar olmasa, Türkiye bu dünya çapındaki ‘hamile çocuklar’ utancını yaşar mıydı?