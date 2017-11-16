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Yaramazlara biraz batar!

   
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Yılmaz Özdil: Bu ahali Denizlere Yusuflara Hüseyinlere kıydı, İsmail Kahramangilleri başkan yaptı

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Yusuf’un boynuna ip geçirdiler. Son sözlerini sordular.

“Ben ülkemin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğu için bir defa ölüyorum, sizler, bizi asanlar şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz, biz halkımızın hizmetindeyiz, sizler Amerika’nın hizmetinizdesiniz” dedi.

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Astılar.

Hüseyin’in boynuna ip geçirdiler. Son sözlerini sordular.

“Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden, halkımın mutluluğu ve bağımsızlığı için savaştım, bu bayrağı bu ana
kadar şerefle taşıdım, bundan sonra bu bayrağı Türk halkına emanet ediyorum” dedi.

Astılar.

Deniz’in boynuna ip geçirdiler. Son sözlerini sordular.

“Yaşasın tam bağımsız Türkiye” dedi.

Asamadılar…

Cellata bırakmadı, ayaklarının altındaki tabureyi kendisi tekmeledi.

Deniz asılırken Yusuf’u getirip seyrettirmişlerdi, Yusuf asılırken Hüseyin’i getirip seyrettirmişlerdi.

Denizlere Yusuflara Hüseyinlere kıydı bu ahali.

İsmail Kahramangilleri tbmm başkanı yaptı.

Yılmaz Özdil’in yazısı


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